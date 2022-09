06:48 - Anche Medvedev algli ottavi

Tutto facile per Daniil Medvedev, che batte il cinese Wu per 6-4 6-2 6-2 e accede agli ottavi di finale. Si chiude il Day 6 degli US Open 2022.

06:20 - Medvedev si invola

Prosegue senza intoppi la partita di Daniil Medvedev, che ha vinto anche il secondo set per 6-2 ed è avanti di un break nel terzo sul cinese Wu.

Serena-out: rivivi la sua last dance contro Tomljanovic in 196"

05:19 - Kyrgios vola, c'è Medvedev

Uno spettacolare Nick Kyrgios vince contro un buon JJ Wolf col punteggio finale di 6-4 6-2 6-3. Intanto è cominciato l'ultimo match di giornata, con Daniil Medvedev che sfida il cinese Wu e ha vinto il primo set per 6-4.

Kyrgios show! Difesa e passante da paura, poi l'esultanza creativa

04:24 - Serena Williams eliminata! Vince Tomljanovic

Si chiude, a meno di clamorosi ripensamenti, la straordinaria carriera di Serena Williams! La statunitense si arrende davanti a una grande Ajla Tomljanovic, che vince per 7-5 6-7 6-1 e vola agli ottavi. Finisce un'Era.

03:38 - In campo Kyrgios

Intanto è iniziato anche il match tra Nick Kyrgios e JJ Wolf, ultima partita in programma sul Louis Armstrong.

Il punto più bello del set è di Serena: rovescio lungolinea chirurgico

03:31 - Serena vince il secondo!

Che partita è venuta fuori! Serena serve di nuovo per il set sul 5-3 e come nel primo si fa breakkare. Tomljanovic gioca con personalità e la trascina al tiebreak, dove la spunta Williams: si va al terzo!

03:05 - Serena non molla, Garcia travolgente

Uno tsunami ha travolto Andreescu, completamente impotente di fronte a una Garcia padrona del campo sotto tutti gli aspetti. La francese, dopo la vittoria a Cincinnati partendo dalle qualificazioni, con questo esuberante 6-3 6-2 si candida ufficialmente tra le pretendenti al titolo. Williams conduce invece 5-3 nel secondo set!

Garcia scatenata: batte Andreescu e l'esultanza è incontenibile

02:20 - Andreescu dà una bella mano, 6-3 Garcia

La canadese era stata la prima e brekkare la Garcia nel torneo, ma la transalpina ha messo a referto il quadruplo dei vincenti, è sempre stata in controllo delle operazioni.

02:10 - 7-5 Tomljianovic!

Serena ai saluti? L'australiana infila quattro game consecutivi per strappare il primo set alla padrona di casa. Ciò che stupisce è che si sta guadagnando ogni punti, non è l'americana a commettere errori. Terzo set tra Riske e Wang.

02:00 - Serena serve per il set ma si fa riagganciare

La detentrice di 23 titoli del Grande Slam si trovava in vantaggio 5-3 ma è stata raggiunta da Tomljianovic. Sarà l'australiana di origini croate, ora, a servire per il set sul 6-5. Mentre chiude Ludmilla Samsonova che si libera di krunic con un doppio 6-3.

01:30 - Gli altri match in corso

De Minaur ha riaperto la partia con Carreno dopo un duplice 6-1 subito, ora sono 2-2 nel quarto set. Nel femminile un set di vantaggio per Riske su Wang e per Samsonova su Krunic. Slitta l'ingresso in campo di Garcia e Andreescu sul Louis Armstrong, le due stanno effettuando il riscaldamento. 3-2 senza break per Williams sul centrale.

01:00 - Serena Williams in campo

Dall'altra parte della rete Ajla Tomljianovic, avversaria tosta. Magnifico il tributo dell'Arthur Ashe alla loro campionessa. Sull'Armstrong invece inizia Garcia-Andreescu, le due si sono affrontate quest'anno a Bad Homburg sull'erba e fu la francese a prevalere in tre set.

Serena Williams dopo la vittoria con Anett Kontaveit Credit Foto Getty Images

00:25 - Ricapitolando...

All'una di notte ci aspettano due match femminili che promettono spettacolo: sul centrale prosegue the last dance di Serena Williams, che stasera sarà opposta a un'avversaria di spessore come Ajla Tomljianovic. Sul Louis Armstrong si giocherà Garcia-Andreescu, con la francese che attualmente è una delle giocatrici più in forma del circuito (viene da una striscia di 15 partite vinte nelle ultime 16, e ha vinto il Master di Cincinnati da qualificata) e la canadese che sta cercando da tempo di ritrovare sensazioni simili a quelle del 2019, quando proprio qui a New York vinse il suo unico titolo major.

00:15 - Prova di forza Ruud, la favola di Moutet continua

Il norvegese rifila un bagel nel set decisivo a uno sfibrato Tommy Paul, costretto ad alzare bandiera bianca. Moutet recupera ben due break di svantaggio nel quarto set all'argentino Cachin per chiudere 6-3 4-6 6-2 7-5. Il francese tutto "genio e sregolatezza" affronterà proprio Ruud agli ottavi.

00:00 - Bolelli/Fognini agli ottavi con agio

Vincono 7-6 6-2 con la coppia a stelle e strisce Monroe/Smith e affronteranno i numeri uno del mondo nonchè campioni in carica del torneo Ram/Salisbury nel prossimo turno.

23:42 - Gauff agli ottavi

Alla seconda settimana di Flushing Meadows per la prima volta in carriera. Batte una spenta Madison Keys per 6-2 6-3 in un'ora e 14 minuti. Negli altri campi la testa di serie numero 5 Ruud si fa trascinare da Tommy Paul al quinto set. Iniziata anche Carreno Busta - De Minaur.

23:33 - Bolelli/Fognini vincono il primo set al tiebreak

Primo parziale equilibrato, eccezion fatta per un bizzarro scambio di break reciproco molto veloce. Gli azzurri lo vincono 7-6 con un tiebreak magistrale, che risposta di Bolelli sul set-point!

Simone Bolelli e Fabio Fognini Credit Foto Getty Images

23:05 - Gauff vince il primo set

Sull'Arthur Ashe la diciottenne, testa di serie numero 12, ha vinto il primo parziale 6-2 nel derby americano contro Keys. Nel maschile si ritira Draper nel corso del terzo set, Khachanov è agli ottavi. Il lucky loser Moutet è due set a uno su Cachin, similarmente Ruud su Paul è in vantaggio nella guerra dei tiebreak.

22:45 - Impegnati Fognini e Bolelli nel doppio

Iniziato il match di secondo turno dei nostri azzurri, che qui a Flushing Meadows sono alla ricerca di una cambiale importante per cercare di strappare un pass per Torino. Attualmente sono noni nella Race. Affrontano gli statunitensi Monroe/Smith.

22:30 - Domani Musetti in esclusiva su discovery+

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Ilya Ivashka, valido per il terzo turno degli US Open, si disputerà sabato 3 settembre. È in programma come quarto match dalle 17 (ore 11 locali) sul campo 5 (indicativamente scenderà in campo attorno alle 23 italiane).

22:10 - Berrettini è agli ottavi!

New York si conferma lo Slam preferito da Matteo Berrettini: il tennista romano raggiunge per il quarto anno consecutivo gli ottavi a Flushing Meadows battendo anche l'ex numero 1 al mondo Andy Murray. Un match dominato sotto il profilo tattico dall'azzurro che passa 6-4 6-4 6-7 6-3 e ora incrocia il cammino di Davidovich Fokina (unico precedente a Montecarlo nel 2021 vinto dallo spagnolo). Sabato Jannik Sinner e Lorenzo Musetti proveranno a eguagliarlo.

Berrettini perde un set, ma stende anche Murray: rivivi il match in 182''

21:15 - Avanti Davidovich

Il primo tennista agli ottavi di finale dello US Open è Alejandro Davidovich Fokina: 6-4 5-7 6-4 6-4 al colombiano Galan, che aveva subito eliminato Tsitsipas.

21:00 - Murray accorcia le distanze

Dopo quel bellissimo dritto in corsa in avvio di tiebreak domina Murray, che risorge inaspettatamente allungando una partita che lo ha visto soffrire molto più del suo avversario nei turni di servizio in questo terzo set.

Andy Murray Credit Foto Getty Images

20:30 - Il report femminile

US Open 2022 - Dopo un primo set molto disordinato, Ons Jabeur va valere il suo spessore contro Shelby Rogers, crollata al terzo set dopo un problema al polso: 4-6 6-4 6-3 al sesto match point (primi 5 sul6-1). Prima volta agli ottavi dello US Open per la finalista di Wimbledon: affronterà Veronika Kudermetova, travolgente in 46 minuti su Dalma Galfi: 6-2 6-0.

Jabeur rimonta Rogers e vola agli ottavi con Kudermetova: gli highlights

19:50 - Berrettini è avanti 2-0

Come nel primo set, Murray si concede su un doppio fallo e Matteo non perdona: doppio 6-4 sul centrale.

Matteo Berrettini durante gli Us Open 2022 Credit Foto Getty Images

19:25 - Ons Jabeur è agli ottavi

Dopo un primo parziale molto nervoso, Ons Jabeur va valere il suo spessore contro Shelby Rogers, crollata al terzo set dopo un problema all'avanbraccio: 4-6 6-4 6-3 al sesto match point (primi 5 sul 6-1). Affronterà la vincente di Kudermetova-Galfi in campo ora, primo set 6-2.

19:05 - A Berrettini il primo set

Matteo vince il primo set 6-4 con 11 punti al servizio di fila e break nel settimo gioco dopo qualche game un po' contratto. Una spallata a Murray.

Murray vs Berrettini: la presentazione del match

19:00 - Galan pareggia i conti con Davidovich

Il colombiano Daniel Galan vince il secondo set 7-5 con Davidovich. Da qui esce il prossimo avversario di Berrettini o Murray.

18:45 - Jabeur rende il 6-4 a Rogers

Con un ultimo break a zero, Ons Jabeur rende il 6-4 a Shelby Rogers, ora trattata all'avanbraccio destro prima del set decisivo.

18:30 - A Davidovich il primo set

Davidovich Fokina, nel match che incrocia l'ottavo di Murray-Berrettini, vince il primo set contro Galan giustiziere di Tsitsipas: 6-4

18:15 - Tennis 360 su Musetti

Nella 5a puntata di Tennis 360 Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Roberta Vinci commentano i progressi mostrati da Musetti durante il torneo e la stagione.

Musetti può crescere ancora, ma la strada è quella giusta

18:05 - Primo set di Rogers contro Jabeur

In un match molto equilibrato "verso il basso" fra Ons Jabeur e Shelby Rogers, con 4 break nei primi 6 game e sempre chance contro il servizio, la statunitense giova d'un ultimo decimo gioco gettato via dalla quinta testa di serie, finalista a Wimbledon. Rogers avanti 6-4.

18:00 - Murray-Berrettini LIVE

17:45 - Tennis 360 Preview

In apertura di programma, Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno hanno analizzato i temi del giorno e fatto un passo indietro per commentare i successi di Sinner, Musetti e il big-match tra Fognini e Nadal.

Tennis 360, Ep. 5: Musetti e Sinner vincono. Fognini non supera Nadal

17:30 - Il programma femminile

Oltre a Serena Williams, l'ordine di gioco propone anche il derby statunitense fra la predestinata Cori Gauff e la finalista 2017 Madison Keys e il match, all'una di notte sull'Armstrong, fra la campionessa 2019 Bianca Andreescu e la vincitrice di Cincinnati (dalle qualificazioni) Caroline Garcia. Ma intanto sono in campo la numero 5 Ons Jabeur contro Shelby Rogers.

Bianca Andreescu savoure son sacre à l'US Open 2019 Credit Foto Getty Images

17:15 - Da Berrettini a Serena Williams

Anche se la scorsa notte ha perso in doppio con la sorella Venus , Serena Williams danza a New York per l'ultima volta in carriera e non si sa quando (purtroppo) suonerà l'ultima canzone. Battute Kovinic e Kontaveit, stanotte affronterà Ajla Tomljanovic e poi sul centrale verrà la volta del campione in carica Daniil Medvedev.

Tennis 360, Ep. 4: la vittoria su Kontaveit cambia le prospettive di Serena

Il programma dell'Arthur Ashe dalle 18:00...

A. Murray v M. Berrettini [13]

M. Keys [20] v C. Gauff [12]

... E quello serale dall'una di notte...

A. Tomljanovic v S. Williams

D. Medvedev [1] v Y. Wu

Berrettini: "L'umidità qui è un fattore. Con Murray sarà battaglia"

17:10 - Il match del giorno

Andy Murray v Matteo Berrettini - alle 18:00 sull'Arthur Ashe

Due generazioni di tennis a confronto. Il trentacinquenne Andy Murray che gioca con un'anca in titanio e ha vinto tutto alla Ringo Starr, compreso lo US Open nel 2012, nell'era di Djokovic, Federer e Nadal. Il ventiseienne Matteo Berrettini, che a New York ha disputato la semifinale nel 2019 e sogna, 46 anni dopo il Roland Garros di Adriano Panatta, di essere il primo italiano a vincere uno Slam. Il match è attesissimo e sarà il loro quarto e forse ultimo confronto: Murray ha vinto a Pechino nel 2019, Matteo al Queen's l'anno scorso e a Stoccarda quest'anno (poi campione in e su erba). E' anche un po' la sfida tra il miglior servizio e quello che certamente è stato il miglior difensore del circuito. Che bello.

Berrettini trionfa a Stoccarda: rivivi la finale con Murray in 90"

17:00 - Via al terzo turno

Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra contava 10 elementi in partenza (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile). Oggi niziano i match di terzo turno con l'atteso match fra il campione 2012 Andy Murray e il nostro Matteo Berrettini, alle 18:00 sul centrale di Flushing Meadows. E all'una di notte, sempre sull'Arthur Ashe, la terza puntata dell'ultima danza di Serena Williams: affronterà Ajla Tmoljanovic prima del match fra il campione in carica Daniil Maedvedev e Yibing Wu.

