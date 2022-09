Tennis

US OPEN 2022 - Ruud, che prodezza: il dritto in corsa che fulmina Khachanov

US OPEN 2022 - "Solo chi si muove bene, può giocare certi colpi"... E Ruud dsi muove benissimo in semifinale a New York. É il punto più bello del match.

00:01:21, 35 minuti fa