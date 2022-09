Al termine di un primo set molto intenso e giocato punto su punto, con uno scambio infinito di 55 colpi, Casper Ruud piega la resistenza di Karen Khachanov che, come un pugile suonato, cade alla terza ripresa: 7-6 (5) 6-2 5-7 6-2. Eliminato Berrettini ai quarti, Ruud bissa a New York la finale del Roland Garros: sarà il primo spettatore della seconda semifinale di stanotte tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe. Talmente interessato che, se non sarà il predestinato a raggiungerlo all'epilogo di Flushing Meadows, lunedì Ruud sarà il nuovo numero 1 del tennis mondiale. Altrimenti i migliori se la giocheranno insieme al titolo US Open.

Ci sono punti che sono il manifesto di una partita e il punto di Ruud-Khachanov non poteva essere più emblematico: 55 colpi di uno scambio infinito che il norvegese decifra di rovescio lungolinea. Eccolo, è il manifesto di un primo set molto combattuto fra due tennisti incerti nel “tirare il vincente”. Da una parte Ruud, il miglior difensore tra gli umani, stranamente ambiguo stasera per un’ora di gioco. Dall’altra Khachanov senza bandiera e senza griffe, senza cifra stilistica, nel senso che completo sì, ci mancherebbe, potente anche e certamente durevole, ma qual è il suo colpo migliore? Dove eccelle oltremodo? Chissà.

55 colpi, set point infinito: Ruud sfianca così Khachanov

Ruud è invece un giocatore strategico, talvolta subdolo, oppure ostico. Non proprio un terraiolo, anche se lì è supremo e la terra insegna eccome. Anche a prendere decisioni più veloci. Lo provano i cambi di rovescio lungolinea, messi a segno non solo su set-point, ma anche sulle due palle break del secondo set. Lo dicono i vincenti controbalzo, qualche accelerazione per spingere Khachanov fuori campo, anzi metterlo alla corde per colpirlo con certe sventagliate e qualche variazione sul tema: quei “colpi bassi” che non t’aspetti.

E poi c’è il servizio. Per intenderci, non sarà mai un Isner e non vorrebbe esserlo, però prima del terzo set a tutto braccio e mente sgombra di Khachanov - come quei pugili senza punti che si gettano all’ultimo assalto senza guardia - Ruud nel secondo non ha perso nemmeno un quindici in battuta: 12/12 con la prima, 4/4 di seconda, più 5/5 a rete.

È stata insomma la partita che c’immaginavamo, perché se contro Kyrgios, Khachanov è stato brav(issim)o a vincere una partita emotiva, umorale, scenografica, con Ruud lo spartito suona note diverse. Non è più una sinfonia di Beethoven, ma una marcetta che alla fine t’investe senza colpo di grazia. Tutto giusto? Ma va, perché nel terzo set il buon Khachanov ci mette bontà d’animo, di servizio e di drittone. E si nutre a piene mani delle nuove insicurezze di Ruud vicino all’arrivo. Mette pressione, anche col vocione, sbarra gli occhi, mostra i muscoli.

Ma Ruud rinsavisce e arriva un altro punto simbolo che scuote il quarto set, su un’altra palla break: quel dritto anomalo esploso in allungo sulla riga. "Solo chi si muove bene, può giocare certi colpi"... E Ruud si muove benissimo, e Khachanov quel gancio non lo vede nemmeno partire. E l'ultima palla break è ancora un colpo stupendo e complesso: smash di rimbalzo contro Khachanov, che ormai barcolla come un pugile suonato che non riesce più a rispondere alla variazioni e a lungo non sente la palla dalla parte del "suo" dritto.

Senza i cambi di ritmo e con meno polso di quando eccelle su terra, Ruud vince un match solido interpretandolo tecnicamente, e "poco conta se ho perso un set". Osservazione empirica di fine partita, non c'è spocchia, anzi, Ruud dice che "In fondo non sapeva se aspettarsi di giocare in carriera un'altra finale Slam" e invece eccolo qui, in trasferta, oltreoceano, oltre ogni migliore aspettativa.

Come Iga Swiatek due volte campionessa del Roland Garros, solo che lui primo degli umani a Parigi. Due specialisti che possono vincere altrove, forse due numeri 1. Ruud sarebbe poi il quarto scandinavo a disputare questa finale dopo Borg, Wilander e Stefan Edberg. Ma da primo norvegese. Unico nel suo genere.

