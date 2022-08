Dopo 3 buoni turni di qualificazione si ferma la corsa di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana si arrende al 1° turno dello US Open 2022 alla bielorussa Sasnovich, n°32 della classifica WTA. Una discreta prestazione di Cocciaretto, che ha trovato però un avversario più forte e con maggior peso di palla; per giunta reduce da ottime sensazioni sul cemento americano, come chiaramente indicato nella finale raggiunta settimana scorsa a Cleveland.

Cocciaretto ha sofferto un po’ troppo in avvio, trovando poca solidità dal fondo e poi aiuto dal servizio, dove è stata subito aggredita dalla Sasnovich. Un tipo di partita che la bielorussa ha condotto con grande solidità fino al 6-2 del primo set.

La marchigiana è stata comunque autrice di una partita pregevole nel secondo set, dove anche forte di un break di vantaggio preso ad avvio secondo set ha giocato un match più solido, più insidioso anche in termini di profondità delle palle offerte alla Sasnovich. La bielorussa si è trovata così quasi sorpresa, certamente un po’ distratta in avvio di parziale, ma il controbreak già nel terzo game le ha comunque permesso di evitare la fuga di Cocciaretto. Rimesso dunque in parità il parziale, Sasnovich è tornata a colpire molto bene di dritto, specialmente con la soluzione incrociata – autentico fortino di punti. E’ arrivato così il controparziale di 6 giochi a 2 che ha regalato alla bielorussa il secondo turno contro la testa di serie n°8 Pegula.

Per Cocciaretto resta comunque la buonissima prima esperienza sul cemento dello US Open: un percorso con 3 partite vinte nelle qualificazioni e che ha portato, a oggi, anche il best ranking di n°99 virtuale della classifica WTA. Il resto, per la classe 2001, sarà un percorso di lavoro in cui ci sono ancora margini di crescita. L’imperativo è trovare continuità e lasciare alle spalle i guai fisici del recente passato.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

