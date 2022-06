In attesa di Wimbledon, terzo Slam dell'anno in programma dal 29 giugno, il focus mediatico negli ultimi giorni si è spostato a New York, precisamente sugli US Open. Già perchè contrariamente al Major londinese, gli organizzatori di Flushing Meadows apriranno le porte ai giocatori russi e bielorussi . Pertanto, il torneo americano seguirà la stessa linea del Roland Garros, che ha accettato la partecipazione dei tennisti delle nazioni citate senza però la loro bandiera a rappresentarli.

Il nodo vaccino e la questione Djokovic

Ma c'è di più: gli Stati Uniti non consentiranno l’ingresso nel Paese ai cittadini stranieri non vaccinati contro il Covid. Per questo, allo stato attuale delle cose, il serbo Novak Djokovic non potrebbe disputare gli US Open e neanche prendere parte alla stagione sul cemento nordamericano. Secondo le informazioni in possesso del quotidiano britannico The Telegraph, le autorità americane non hanno alcuna intenzione di allentare le condizioni di accesso nei prossimi mesi. Il Djoker potrebbe così saltare il secondo torneo importante di questa stagione, dopo la cancellazione del visto all'alba degli Australian Open.

Secondo la testata inglese la regola potrebbe essere aggirata mandando una richiesta di deroga speciale al Center for Disease Control, ma visto quanto successo a Melbourne lo scorso gennaio non è detto che il 20 volte campione Slam abbia voglia di rivivere un iter burocratico e mediatico logorante. Il problema si porrà anche per la Rogers Cup (dal 7 al 14 agosto a Montreal dove sono in vigore le stesse misure degli States) e con il Masters 1000 di Cincinnati (14-21 agosto). Per lo stesso motivo in primavera il serbo ha già saltato entrambe le tappe del Sunshine Double, i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

