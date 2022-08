È da poco passata l'una di notte italiana quando la sagoma di Serena Williams compare sull'Arthur Ashe e fa esplodere il pubblico presente in un boato. Meno di due ore dopo la tensione che attanaglia la fenomenale tennista statunitense si trasforma in un sorriso, quando il rovescio della montenegrina Danka Kovinic si spegne in rete e le consegna il successo per 6-3 6-3 all'esordio degli US Open 2022. È cominciata The Last Dance della 23 volte campionessa Slam, ma non è ancora finita: al secondo turno sfiderà l'estone Anett Kontaveit, la numero 2 del mondo.

Serena entra in campo, boato pazzesco dell'Arthur Ashe

Ad

Non è stata una passeggiata per Serena, soprattutto nel primo set. Il braccio si muove contratto, gli errori fioccano in serie e a poco le serve un pubblico di stelle (tra gli altri Lindsey Vonn, Spike Lee e Bill Clinton) per forza di cose schierato tutto dalla sua parte. Nel valzer di break che segna il primo set, lei riesce a mettere la testa fuori dall'acqua anche grazie a un'avversaria che la omaggia di gratuiti a ripetizione e che le permette di trovare fiducia nel suo sbiadito, ma sempre poderoso servizio. Serena chiude il primo set dopo aver salvato quattro palle del controbreak nel turno di servizio decisivo e può lanciare un urlo di liberazione al cielo di New York. Da lì il match è in discesa. La più giovane delle sorelle Williams sale di percentuali al servizio e di precisione negli scambi, ritrovando tutta la serenità che le era mancata nella prima parte del match. Kovinic non ha armi per sovvertire il pronostico e si consegna all'avversaria dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Serena sorride alla figlia Olympia e a tutti i presenti, mentre l'organizzazione le dedica una cerimonia con tanto di video celebrativo e coreografia del pubblico che inneggia al suo nome. Felice di poter rivedere almeno un'altra volta (due contando il doppio in programma con la sorella Venus) questa straordinaria giocatrice.

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

In aggiornamento...

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

US Open US Open, prize money da record: quanto si guadagna per ogni vittoria 25/08/2022 ALLE 08:10