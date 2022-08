Ci siamo. Dopo la preparazione sul cemento americano, ecco gli US Open, l’ultimo Slam dell'anno. Al tabellone principale di New York sono iscritti 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie. La nutrita spedizione azzurra conta 10 elementi (5 nel main draw maschile, 5 in quello femminile) con quattro teste di serie, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti da una parte e Martina Trevisan dall’altra. Al via il 29 agosto, grazie alla loro posizione nei rispettivi ranking, ci saranno anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre dalle qualificazioni si è aggiunta la sola Elisabetta Cocciaretto (partivano in 22). Diamo uno sguardo a ultimi risultati e condizione delle nostre dieci speranze.

Jannik Sinner

In una stagione di alti e bassi, l’altoatesino arriva a Flushing Meadows con poche certezze legate alla superficie veloce. Dopo il trionfo sulla terra rossa di Umago, il talento di Sexten ha fatto infatti molta fatica nei 1000 in avvicinamento allo Slam a stelle e strisce, perdendo a Montreal contro Carreno Busta e a Cincinnati contro Auger-Aliassime, sempre agli ottavi. La seconda settimana è l’obiettivo minimo per l’allievo di Simone Vagnozzi (coadiuvato dal supercoach Darren Cahill, presente a NY). Se in forma, Jannik può puntare in alto: lo ha dimostrato a Wimbledon (e il sorteggio promette bene con un ipotetico ottavo di finale contro il suo amico Hurkacz e ai quarti il suo alter ego spagnolo Alcaraz, battuto nelle ultime due occasioni).

Matteo Berrettini

Vale lo stesso discorso di Sinner. Dopo la finale (persa) a Gstaad, l’avvio di tournèe nordamericana è stato fallimentare (eliminato all’esordio da Carreno Busta e da Tiafoe), ma il romano può essere considerato un papabile vincitore alla luce delle assenze di Djokovic e Zverev e dei dubbi sulle condizioni di Nadal. Il suo curriculum newyorchese parla chiaro: semifinale, ottavi e quarti nelle ultime tre partecipazioni. In più Matteo vorrà riscattarsi dopo la brutta batosta di Wimbledon, torneo in cui partiva tra i grandi favoriti ma da cui si è dovuto cancellare all’ultimo momento per la positività al Covid. Tsitsipas all’orizzonte agli ottavi di finale per poi sfidare, eventualmente, uno tra Ruud e Fritz.

Lorenzo Musetti

Per la prima volta nel main draw di uno Slam da testa di serie grazie soprattutto all’exploit di Amburgo, primo titolo Atp in carriera: un’occasione unica per il giovane carrarino per provare a lasciare il segno nella Grande Mela. Come ci arriva? Vedasi i suoi illustri predecessori, ovvero con tanti dubbi sul veloce, di certo non la sua superficie preferita: due sconfitte con Coric (poi vincitore di Cincinnati) e Gasquet nei 1000 in preparazione al Major newyorchese. Obiettivo? Fare meglio dell’anno scorso quando perse al secondo turno contro Opelka. Debutto non facile contro il belga Goffin.

Fabio Fognini

Siamo alle solite: se il ligure è in “giornata sì” è in grado di mettere in difficoltà tanti colleghi col suo tennis imprevedibile e funambolico. In caso contrario, qualsiasi avversario è un ostacolo da non sottovalutare. A 35 anni compiuti, Fabio sta attraversando un ottimo momento nel doppio, nella coppia da Davis con Simone Bolelli, mentre nel singolare, come lui stesso ha sottolineato nel discorso di premiazione a Umago, è “il periodo più difficile della carriera”, reso ancora più amaro dall’uscita dalla top50 dopo quasi 10 anni. Staremo a vedere, anche se Nadal all'eventuale secondo turno è una brutta bestia.

Lorenzo Sonego

Il torinese chiude la cinquina degli azzurri che hanno accesso al tabellone principale. Dopo un 2021 in grande spolvero, l’allievo di Gipo Arbino è incappato in una stagione di transizione non esaltante che ha portato anche alla non convocazione per il primo appuntamento di Coppa Davis a Bologna. La maratona di quasi tre ore contro Cressy a Wiston-Salem, persa solo al tie-break del terzo, lascia però intravedere un’ottima condizione fisica che, nell’economia dei cinque set, può tornare utile. Secondo turno con Tsitsipas complicato.

Martina Trevisan

È il suo anno: primo titolo Wta a Rabat, semifinale al Roland Garros e ingresso nella top30 mondiale, grazie al quale è diventata la n° 1 italiana scalzando Camila Giorgi. Cosa aspettarsi? Storicamente il cemento non ha mai regalato grandi emozioni alla toscana (che è arrivata al massimo al secondo turno sia a Melbourne che New York). Da monitorare le condizioni fisiche: a Cleveland mercoledì ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare alla coscia.

Jasmine Paolini

Partiamo dal sorteggio, proibitivo: martedì la tennista toscana se la vedrà con la n°1 del mondo, Iga Swiatek, già vincitrice di due edizioni del Roland Garros. La 20enne polacca, alla seconda partecipazione a Flushing Meadows dopo quella del 2021 terminata al quarto turno (ottavi), ha vinto l’unico precedente disputato nel 2018 in un Futures a Praga. L’azzurra è invece alla terza presenza nel main draw dello Slam a stelle e strisce dove l’anno scorso è stata eliminata al secondo turno dalla tre volte finalista del torneo Victoria Azarenka.

Lucia Bronzetti

Fresca di best ranking al n. 59 (e della prima finale Wta in carriera a Palermo) Lucia Bronzetti è all’esordio nel main draw degli US Open. Nella passata edizione si presentò a Flushing Meadows ma venne eliminata al primo turno delle qualificazioni. La 23enne di Villa Verrucchio trova sulla propria strada la giocatrice locale Lauren Davis (n. 106 WTA) in un incontro inedito, ma dove parte favorita.

Camila Giorgi

La marchigiana ha lasciato intravedere sprazzi di tennis convincente a Toronto, eliminando Raducanu e Mertens e cedendo solo al terzo a Pegula (dopo aver sprecato un match point), ma proprio il ko contro l’americana in Canada, da campionessa uscente, l’ha condannata al gradino 68 del ranking, in caduta libera. A New York avrà l’immediata chance di riscatto, vedremo se saprà coglierla.

Elisabetta Cocciaretto

L'unica italiana a conquistare un pass per il main draw degli US Open nell'edizione da record delle qualificazioni dello Slam di New York. La 21enne marchigiana si mette definitivamente alle spalle stagioni complicate in cui i problemi fisici hanno stoppato la sua ascesa. Kasintseva, McNally e Osuigwe le avversarie battute sul cammino. Sfiderà la bielorussa Sasnovich, n° 36 del mondo. In bocca al lupo.

