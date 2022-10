Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono presi la scena ai quarti di finale degli US Open, costruendo 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3, annullando un match point all'italiano e ponendo le basi numero 1 del mondo in dote. Cinque ore e quindici minuti di adrenalina pura, battaglia e colpi da cineteca. Nella notte italiana tra il 7 e l'8 settembre 2022,si sono presi la scena ai quarti di finale degli, costruendo una sfida che è già materia da consegnare ai posteri e simbolo di una rivalità che potrebbe segnare un'epoca. L'ha spuntata lo spagnolo per, annullando un match point all'italiano e ponendo le basi per il suo successo a Flushing Meadows con tanto diin dote.

Un confronto che ha esaltato tutti, compresa Stacey Allaster. La direttrice del torneo è tornata sull'incontro durante una puntata di "Courtside", il podcast ufficiale degli US Open. E non ha usato mezzi termini: "Il match tra Sinner e Alcaraz è stato il migliore che abbia visto in vita mia. Abbiamo visto McEnroe e Borg, poi Agassi e Sampras, che sono stati enormi. Ma questa partita è stata proprio di un altro livello. Penso che sia l'inizio di una rivalità nuova...La nuova generazione che si erge sulle spalle di quella precedente e porta lo sport a un nuovo livello. A volte ci vuole un po' di tempo per elaborarlo. Questi ragazzi hanno dimostrato al mondo che non solo sono pronti, ma che hanno portato il tennis al livello successivo. È davvero incredibile".

