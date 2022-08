Jannik Sinner finisce nel lato di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, mentre Matteo Berrettini in quello di Daniil Medvedev e della mina vagante Nick Kyrgios. Dopo l’annuncio ufficiale del forfait di Novak Djokovic , puntuale alle ore 12:00 di New York – le 18:00 in Italia – è stato comunicato il sorteggio ufficiale dei tabelloni principale dello US Open 2022. Nessuna cerimonia a New York, ma solo la comunicazione diretta del tabellone sorteggiato e già complicato. Le notizie più importanti in ottica italiana:finisce nel lato di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, mentrein quello di Daniil Medvedev e della mina vagante Nick Kyrgios.

I primi turni degli italiani

Cinque tennisti azzurri già in tabellone, questi i match degli italiani al primo turno:

Sinner-Altmaier

Berrettini-Dellien

Musetti-Goffin

Fognini-Karatsev

Sonego-Thompson

Sempre in ottica italiana, Fognini dovesse riuscire a battere Karatsev – avversario tostissimo – dovrebbe trovare Nadal al secondo turno. Sinner e Alcaraz invece, dopo la finale a Umago, potrebbero teoricamente incrociarsi ai quarti. Per Berrettini invece l’ottavo eventuale è contro Stefanos Tsitsipas.

Tra i primi turni più interessanti c’è sicuramente Kyrgios-Kokkinakis: i due amici australiani, protagonisti in doppio e campioni in Australia, si sfideranno al primo turno in singolare. Qui il tabellone completo

Tabellone femminile

Equalmente divise le quattro italiane in tabellone: due in parte alta, due in parte bassa. Particolarmente sfofrtuna Jasmine Paolini che all’esordio trova Iga Swiatek, la n°1 del mondo. Qui dentro anche Lucia Bronzetti, che parte contro l’americana Lauren Davis. Nella parte bassa Camila Giorgi, che sfida l’ungherese Bondar. Per Martrina Trevisan, testa di serie n°27, c’è la Rodina

Paolini-Swiatek

Bronzetti-Davis

Giorgi-Bondar

Trevisan-Rodina

Serena Williams, pronta al ritiro e all’ultimo torneo della carriera. Serena è nella parte bassa e sfiderà all’esordio la moldava Danka Kovinic. Sulla sua strada, al potenziale secondo turno, la testa di serie n°2 Anett Kontaveit. Tra le altre la grande attesa era per, pronta al ritiro e all’ultimo torneo della carriera. Serena è nella parte bassa e sfiderà all’esordio la moldava. Sulla sua strada, al potenziale secondo turno, la testa di serie n°2 Anett Kontaveit. Qui il tabellone completo

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

