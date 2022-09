22: 54 - Chiude Alcaraz, è agli ottavi!

Alcaraz-Brooksby 6-3 6-3 6-3! Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding, mette in piedi una grande prova di forza contro l'idolo di casa: un piccolissimo passaggio a vuoto nel terzo set, ma il ragazzo c'è! E l'esultanza finale lo dimostra.

22:47 - Shapovalov-Rublev 4-6 6-2 7-6 4-6, si va al quinto!

La partita del Grandstand si allunga! Rublev al quinto set point conquista finalmente il quarto set: si va al quinto e il pubblico si esalta!

22:39 - Brooksby breakka e si porta sul 3-0 nel terzo!

Passaggio a vuoto per Carlos Alcaraz che subisce il break da Brooksby: ora è avanti 6-3 6-3, ma 0-3 nel terzo.

22:23 - Ci siamo con Musetti!

Riscaldamento in corso sul campo numero 5: TRA POCO SI PARTE

22:12 - Alcaraz va veloce: avanti su Brooksby 6-3 6-3

Lo spagnolo alza la voce: doppio 6-3 contro l'americano Brooksby, che sbaglia con il dritto concedendo anche il secondo set. Il match ha preso una direzione chiara.

21:58 - Si avvicina il momento di Musetti!

I doppi vanno veloci sul campo n.5: Lorenzo Musetti si appresta a riscaldarsi in vista del suo match con Ilya Ivashka. Vi ricordiamo che per vedere il match dovrete accedere a D+! CLICCA QUI

21:51 - Honey Deuce, il cocktail che fa impazzire New York

Chi è stato almeno una volta a New York per assistere allo Slam statunitense lo avrà probabilmente assaggiato, ma in questo 2022 è al centro di una polemica a causa dell'impennata del prezzo schizzato in un soli 2 anni di ben 4 dollari a bicchiere. Eppure, a Flushing Meadows il pubblico continua a consumarlo... LEGGI LA STORIA!

21:34 - Super Vika Azarenka: 6-3, 6-0 a Martic

Non si ferma, non si vuole fermare la corsa di Vika Azarenka. La bielorussa si mangia in un sol boccone la croata Martic e conquista gli ottavi di finale. Punteggio finale? 6-3, 6-0 in un’ora e 20 minuti di gioco. Al prossimo turno affronterà la vincente di Pliskova-Bencic.

Gelo Azarenka-Kostyuk: niente stretta di mano tra la bielorussa e l'ucraina

21:25 - Quando comincia Musetti?

Lorenzo Musetti sarà in campo contro Ivashka al termine di Garcia-Mladenovic vs Podoroska/Sherif. In questo momento le due francesi guidano il match avendo chiuso per 6-3 il primo parziale. Insomma, se tutto va come deve andare per le 22:30 potrebbe essere il momento del toscano.

21:20 - Alcaraz in gestione, Azarenka vede gli ottavi

Estremamente rapido e concreto Carlitos Alcaraz: il fenomeno spagnolo vince il primo set contro Brooksby con il punteggio di 6-3 in 38 minuti di gioco. Bene anche Azarenka sul Louis Armstrong: bielorussa avanti 6-3, 4-0 dopo un’ora e 13’ di match.

Alcaraz prende (quasi) tutto: Brooksby costretto a vincere due volte il punto

21:00 Shapovalov-Rublev 4-6 6-2

Partita frizzante quella del Grandstand: Shapovalov risponde a Rublev, conto pari e tutto aperto.

20:30 Shapovalov-Rublev 4-6

Primo set a Rublev: break sul 5-4 e Shapovalov è costretto ad arrendersi. Shapo sotto 0-1 anche nel secondo. Sul Louis Armstrong intanto partita anche Martic vs Azarenka.

20:18 - Yuan-Pegula 2-6 7-6 0-6

Pegula vola agli ottavi, dove troverà Petra Kvitova: risultato storica per la tennista statunitense, che fino a oggi si era sempre fermata al terzo turno.

20:09 - Shapovalov vs Rublev, chi vince prende Norrie

Iniziata intanto sul Grandstand il match tra il numero 19 e il numero 9 del torneo. 3-3 al momento.

Norrie regola Rune senza perdere set: il match in 3'

20:00 - Yuan-Pegula 2-6 7-6 0-2

Si va al terzo set tra la qualificata cinese e la Pegula, avanti comunque già 2-0 nella terza frazione.

19:50 - Muguruza-Kvitova 7-5 3-6 6-7 (10-12)

Succede di tutto nel terzo set, si decide al super tie-break: due ore e 38 minuto di una partita bellissima, Petra Kvitova fa sua la partita. La ceca riesce a spuntarla, facendo quel qualcosa in più rispetto all'avversaria, che le permette di uscire vincitrice. Garbine fuori in lacrime ma tra gli applausi del pubblico.

19:38 - Rune al giudice: "Are you kidding me?"

Qualche strascico dopo il match tra Norrie e Rune: il 19enne danese ha accusato l'inglese di metterci troppo in fase di servizio. Ecco il video che mostra Rune prendersela con il giudice di sedia.

Norrie lento al servizio, Rune se la prende con il giudice

19:24 - Norrie-Rune 7-5 6-4 6-1

Tutto facile per Cameron Norrie contro il danese Rune: solo un po' di resistenza nel primo set, poi l'inglese ha vita facile per il resto del match. Rune fa valere la propria superiorità e chiude in tre set. Affronterà il vincente tra Shapovalov e Rublev.

19:10 - Muguruza-Kvitova 7-5 3-6 5-4

C'è break per Kvitova che prova a rimanere in partita: Muguruza paga la tensione, non è finita!

18:50 - Norrie-Rune 7-5 6-4

Nonostante qualche doppio fallo di troppo e una mini-rimonta di Rune (dal 4-1), Norrie fa suo anche il secondo set. Più solido il tennis dell'inglese.

18:39 - Yuan-Pegula 2-6

Perfetto il primo set di Pegula: la numero 8 del mondo si conferma tale, mettendo subito le cose in chiaro. Doppio break e primo set in ghiaccio contro la qualificata Yuan sull'Arthur Ashe.

18:33 - Muguruza-Kvitova 7-5 3-6

Il secondo set va a Kvitova, che accelera sul 4-2 e incrementa sul 6-3 finale: qualche doppio fallo di troppo, ma chiude con un ace, l'11° del suo match. Si va al terzo...

Il raccattapalle fatica a trovare l'ombra per Kvitova

18:21 - Muguruza-Kvitova 7-5 2-4

Arriva il break di Kvitova, all'improvviso: 4-2 per la ceca nel secondo set. Petra sembra più in palla nel secondo parziale.

18:10 - Pegula favorita, ma occhio alla cinese Yuan

Si scende in campo anche sull'Arthur Ashe Stadium: Pegula affronta la qualificata cinese Yuan.

18:02 - Norrie-Rune 7-5 dopo il primo set

Si chiude anche il primo set tra Cameron Norrie e Holger Rune: 7-5 per l'inglese, che fa valere il suo servizio (83% di prime) e sbaglia meno dell'avversario (10 non forzati contro 18).

17:55 - Primo set a Muguruza: 7-5 su Kvitova!

Muguruza fa suo il primo set su Kvitova con il punteggio di 7-5 in 44 minuti di gioco: prima partita combattuta, con un break e contro-break. 13 vincenti per Kvitova contro i 7 dell'avversaria, ma anche 16 errori non forzati a 11.

17:45 - Musetti e Sinner: i nostri pronostici

Inutile nasconderci: c'è grande attesa per i match dei nostri ragazzi impegnati oggi. Ricordiamo quando scenderanno in campo e diamo i nostri pronostici (NEL VIDEO SOTTO).

ORE 22.30-23.00 CIRCA - I. Ivashka v L. Musetti [26]

ORE 3.00 CIRCA - B. Nakashima v J. Sinner [11]

Musetti se ci crede la vince, Sinner non deve scherzare con Nakashima

17:30 - I nostri ricordi più belli di Serena Williams

Come dicevamo, la scorsa notte è stata quella di Serena Williams, che dopo la sconfitta contro Tomljanovic ha salutato il mondo del tennis. Nell'ultima puntata di "Tennis 360", il nostro Simone Eterno ne ha parlato lungamente con Fabio Colangelo e Jacopo Lo Monaco. Ecco i loro ricordi più belli sulla campionessa americana.

Tennis 360, Ep. 6: "Grazie Serena Williams", i nostri ricordi più belli

17:20 - Spettacolo in campo, ma anche sugli spalti! Guardate questo video...

Spettatrice beve due birre in mondovisione: ovazione del pubblico

17:15 - Partiti anche nel maschile!

Occhi puntati anche sul Granstand, dove si affrontano Cameron Norrie (Gran Bretagna) e Holger Rune (Danimarca).

17:10 - Via ai primi match di oggi!

In campo ora sul Louis Armstrong c'è Muguruza contro Kvitova, tutto da seguire su Discovery plus ovviamente!

16:50 - L'ultima danza di Serena Williams

Quella di venerdì è stata soprattutto la notte di Serena Williams: ecco le sue parole... "Giocare in questa maniera ha reso il mio ritiro più facile, ma anche un po’ difficile. Ritorno? Ora voglio fare la mamma a tempo pieno". Su un possibile futuro ancora in questo sport: "Mi piacerebbe, ma al momento non avrei idea di che ruolo ricoprire".

Serena Williams Credit Foto Getty Images

16:40 - IL MATCH DEL GIORNO

I. Ivashka v L. Musetti [26]

Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti agli US Open, quarto ed ultimo Slam stagionale. L'italiano si è preso lo scalpo di David Goffin e Gijs Brouwer, ed ora se la vedrà con il bielorusso Ilya Ivashka al terzo turno di Flushing Meadows. Ivashka, a sua volta, ha superato in sequenza l'americano Sma Querrey e il ppolacco - numero 8 del seeding - Hubert Hurkacz. Avversario per nulla banale per Musetti, che in questo torneo si è già tolto la soddisfazione di migliorare il suo record dello scorso anno, quando si fermò al secondo turno sotto le bordate di Reilly Opelka. In palio un ticket per gli ottavi di finale contro Sinner o Nakashima. Il match sarà trasmesso in esclusiva su discovery+.

Musetti può crescere ancora, ma la strada è quella giusta

16:30 - Il programma femminile di oggi

Tra le donne, occhi puntati sul match tra Karolina Pliskova e Belinda Bencic - due teste di serie indicate da molti tra le favorite del torneo di quest'anno. Si apre subito forte con Muguruza vs Kvitova sul Louis Armstrong alle 17, mentre la numero 1 al mondo Swiatek ha di fronte l'ostacolo Davis all'una di notte.

Serena, Kyrgios e Carreno Busta da applausi: la Top 5 del Day 5

16:00 - Il programma maschile di oggi

Fine del terzo turno oggi agli US Open: il sabato ci prospetta un programma bello pieno, soprattutto nella seconda parte di giornata. In campo oggi due italiani, ovvero Lorenzo Musetti - impegnato contro Ilja Ivashka più o meno alle ore 22.30-23 - e Jannik Sinner - che a notte inoltrata incontra l'idolo di casa Brandon Nakashima. Prima però il programma è di tutto rispetto: impegnati anche Alcaraz (vs Brooksby) e Rafael Nadal (nella notte contro Gasquet).

