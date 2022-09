16:50 - L'ultima danza di Serena Williams

Quella di venerdì è stata soprattutto la notte di Serena Williams: ecco le sue parole... "Giocare in questa maniera ha reso il mio ritiro più facile, ma anche un po’ difficile. Ritorno? Ora voglio fare la mamma a tempo pieno". Su un possibile futuro ancora in questo sport: "Mi piacerebbe, ma al momento non avrei idea di che ruolo ricoprire".

Serena Williams Credit Foto Getty Images

16:40 - IL MATCH DEL GIORNO

I. Ivashka v L. Musetti [26]

Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti agli US Open, quarto ed ultimo Slam stagionale. L'italiano si è preso lo scalpo di David Goffin e Gijs Brouwer, ed ora se la vedrà con il bielorusso Ilya Ivashka al terzo turno di Flushing Meadows. Ivashka, a sua volta, ha superato in sequenza l'americano Sma Querrey e il ppolacco - numero 8 del seeding - Hubert Hurkacz. Avversario per nulla banale per Musetti, che in questo torneo si è già tolto la soddisfazione di migliorare il suo record dello scorso anno, quando si fermò al secondo turno sotto le bordate di Reilly Opelka. In palio un ticket per gli ottavi di finale contro Sinner o Nakashima. Il match sarà trasmesso in esclusiva su discovery+.

Musetti può crescere ancora, ma la strada è quella giusta

16:30 - Il programma femminile di oggi

Tra le donne, occhi puntati sul match tra Karolina Pliskova e Belinda Bencic - due teste di serie indicate da molti tra le favorite del torneo di quest'anno. Si apre subito forte con Muguruza vs Kvitova sul Louis Armstrong alle 17, mentre la numero 1 al mondo Swiatek ha di fronte l'ostacolo Davis all'una di notte.

Serena, Kyrgios e Carreno Busta da applausi: la Top 5 del Day 5

16:00 - Il programma maschile di oggi

Fine del terzo turno oggi agli US Open: il sabato ci prospetta un programma bello pieno, soprattutto nella seconda parte di giornata. In campo oggi due italiani, ovvero Lorenzo Musetti - impegnato contro Ilja Ivashka più o meno alle ore 22.30-23 - e Jannik Sinner - che a notte inoltrata incontra l'idolo di casa Brandon Nakashima. Prima però il programma è di tutto rispetto: impegnati anche Alcaraz (vs Brooksby) e Rafael Nadal (nella notte contro Gasquet).

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

