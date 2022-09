Tennis

US Open, Alcaraz-Brooksby regala emozioni: la top5 del day 6

US OPEN - Jenson Brooksby ha messo a segno il colpo del giorno contro Carlos Alcaraz . Dopo essersi ritrovato per terra, l'americano si è alzato per chiudere il punto e far esplodere l'Arthur Ashe. Nella top5 anche lo stesso Alcaraz e Alizé Cornet

00:02:10, 43 minuti fa