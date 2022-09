Tennis

US Open - Alcaraz: "Uno slam o il numero 1? Numero 1!"

Carlos Alcaraz non ha dubbi su che cosa scegliere in vista della finale di domenica a New York contro Casper Ruud ed è molto sicuro di sé: "Non ho paura né di lui né della stanchezza, mi sento bene sia fisicamente sia mentalmente".

00:01:59, 43 minuti fa