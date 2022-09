Tennis

US Open - Arthur Ashe pieno per Serena Williams: c'è anche Tiger Woods

US OPEN - Serena Williams affronta l'estone Kontaveit al secondo turno, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in singolare in carriera. L'Arthur Ashe è pieno per lei e tra i tifosi c'è anche Tiger Woods.

00:00:17, un' ora fa