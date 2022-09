Tennis

US Open - Azarenka-Kostyuk, gelo a fine partita: la bielorussa e l'ucraina non si stringono la mano

US OPEN - Un "non gesto" che spiega il clima teso degli ultimi mesi sullo scenario internazionale: la bielorussa Vika Azarenka e l'ucraina Marta Kostyuk, al termine del match vinto 6-2 6-3 dalla prima, preferiscono non stringersi la mano. La guerra russo-ucraina si riassume tutta lì, in quel tocco gelido tra racchette.

00:00:30, un' ora fa