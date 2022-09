Tennis

US OPEN - Berrettini-Murray 6-4 6-4 6-7 6-3, gli highlights

US OPEN - Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale a New York per la quarta volta consecutiva, superando Andy Murray sull'Arthur Ashe in quattro set: 6-4 6-4 6-7 6-3. Riviviamo insieme gli highlights del match.

00:03:02, 39 minuti fa