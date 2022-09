Tennis

US Open - Brooksby da terra compie l'impresa, sorpreso Alcaraz

US Open - Brooksby perde tre set a zero con Alcaraz ma riesce a regalare alcuni punti spettacolari. Come questo in cui cade per terra, ma riesce a rialzarsi in fretta e prendersi il 15.

00:01:25, un' ora fa