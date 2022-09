E’ un processo di maturazione molto rapido quello di Coco Gauff, nome ormai noto da tempo nell’ambiente femminile ma sempre e comunque quello di una ragazza che all’anagrafe ha ancora 18 anni. La tennista americana regola l’insidia Shuai Zhang con grande perizia, gestendo un finale complicato ed evitando di sprecare preziose energie in ottica quarti di finale. L’accesso al terzultimo – teorico – atto dello US Open è un mix di esplosività difensiva e coraggio, di grande tennis e capacità atletiche. La Gauff si impone infatti col punteggio di 7-5 7-5, ma lo fa rimontando da 3-5 sotto nel secondo parziale e annullando un set point alla propria avversaria. Come a Miami lo scorso inverno infatti la Zhang si era dimostrata avversaria tosta, tennista capace di ribattere colpo su colpo dal fondo e di reggere lo scambio potente. Gauff però è riuscita a liberarsene gestendo meglio i punti più importanti: dettaglio non da poco per colei che, negli occhi del mainstream americano, ha l’annoso compito di “sostituire” l’insostituibile: ovvero l’uscente Serena Williams. Una carriera inimitabile ovviamente quella di Serena, ma negli ultimi anni Gauff ha mostrato grandi progressi e in una racchetta femminile priva di grandissime campionesse in questo momento, una giocatrice che può avere ambizioni di gloria. Il suo passaggio ai quarti però comporterà un bel test: la francese Caroline Garcia.

Reduce dal titolo a Cincinnati e da 12 vittorie consecutive – 29 nelle ultime 33 partite giocate – Garcia sfiderà Gauff per un posto in semifinale forte di un momentum di un certo spessore. Anche nel suo ottavo di finale contro Riske, infatti, Garcia ha dominato, gestendo l’insidia di un avversaria in partita per un set, ma poi spazzata via senza troppe remore: 6-4 6-1 il punteggio a favore della francese. Ora, appunto, un match attesissimo: Gauff e Garcia sono due giocatrici in fiducia e in estrema salute. Teoricamente, ci sarà da divertirsi.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

