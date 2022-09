Tennis

US OPEN - Che salvataggio di Sinner! Grande veronica dopo il tocco del nastro

US OPEN - Jannik Sinner soffre in avvio di match contro un pimpante Brandon Nakashima e cede il primo set. All'inizio del secondo, l'azzurro si inventa questo numero per salvare il punto dopo un tocco del nastro: piroetta e poi affondo per prendersi il 15.

00:00:45, 2 ore fa