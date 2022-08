una totale impronosticabilità alla viglia. Il forfait ufficiale di Novak Djokovic, risposta è tutt’altro che semplice. L’edizione 2022 dell’Open degli Stati Uniti si prospetta come una delle più interessanti degli ultimi 20 anni. Non tanto per una mera curiosità tecnica dovuta all’arrivo di chissà quale fenomeno della disciplina, quando per. Il forfait ufficiale di a cui alla fine non è stata concessa alcuna deroga e si è trovato dunque impossibilitato all’accesso negli Stati Uniti per via dell’ormai famosa questione vaccinale, va inevitabilmente a sparigliare tutte le carte, trasformando la classica domanda della vigilia – chi vince il torneo? – in una questione la cui

Anche perché la stagione estiva del cemento americano ha chiaramente mostrato non esserci alcun dominatore. Non c’è stato, per intenderci, un giocatore in stile ‘Daniil Medvedev 2019', quando iniziò a vincere a Washington e non si fermò fino alla finale degli US Open con Rafael Nadal. I vari appuntamenti che da Atalanta passando per Los Cabos, Washington, Montreal fino a Cincinnati non hanno messo in scena alcun dominatore della racchetta sul cemento nordamericano; ma se possibile, anzi, hanno alimentato ulteriori incertezze.

Ad

TORNEO FINALE Atlanta (250) de Minaur b. Brooksby 6-3 6-3 Los Cabos (250) Medvedev b. Norrie 7-5 6-0 Washington (500) Kyrgios b. Nishioka 6-4 6-3 Montreal (1000) Carreno b. Hurkacz 3-6 6-3 6-3 Cincinnati (1000) Coric b. Tsitsipas 7-6 6-2

US Open Sorteggio tabellone: Sinner dal lato di Nadal, Berrettini con Medvedev 18 ORE FA

Su tutte c’è quella del numero 1 del mondo Medvedev, che nonostante sia , che nonostante sia tornato a vincere un titolo proprio al primo approccio all’amato cemento, non è poi riuscito a ripetersi nel corso dei tornei più prestigiosi in cui era atteso. Il campione in carica all’Open degli Stati Uniti è rimasto “fregato” da un primo turno complicatissimo a Montreal – contro Kyrgios – e da una successiva partita troppo fallosa in semifinale a Cincinnati. Due sconfitte contro avversari sicuramente di valore, ma che in qualche modo hanno raccontato di un Medvedev decisamente meno solido rispetto a quello della scorsa estate, non a caso poi in grado di fermare sul più bello il sogno Grande Slam di Djokovic.

Daniil Medvedev trionfa a New York nel 2021 Credit Foto Getty Images

Rafael Nadal. L’estate di Rafa però è stata tutt’altro che semplice. I problemi ai muscoli addominali registrati a Wimbledon l’hanno tenuto a fermo a lungo, con un riacutizzarsi di alcune noie fisiche che l’ha tenuto sui propri campi dell’accademia di Manacor fino all’ultimo. Nadal si è presentato solo a Cincinnati; e ha pescato colui che poi avrebbe vinto il torneo: Coric. Al di là dell’exploit del croato, Rafa in quella partita ha messo in mostra una versione di se stesso abbastanza contratta e fallosa. Arrivare a New York senza certezze, per quanto spesso nella sua carriera questo sia stato un feudo ricco di soddisfazioni, non lo pone come dominatore certo del torneo. Attenzione però 'all'effetto Australia': ovvero la consapevolezza che, seppur non al meglio, non essendoci Djokovic, questa può diventare una grande opportunità per il nuovo allungo nella corsa al record di titoli slam. Non va molto meglio dietro. Il forfait di un Sascha Zverev non al meglio , oltre che la già nota questione Djokovic , levano appunto due protagonisti importantissimi su questi campi. E numeri alla mano il secondo giocatore cui prestare più attenzione diventa. I problemi ai muscoli addominali registrati a Wimbledon l’hanno tenuto a fermo a lungo, con un riacutizzarsi di alcune noie fisiche che l’ha tenuto sui propri campi dell’accademia di Manacor fino all’ultimo. Nadal si è presentato solo a Cincinnati; e ha pescato colui che poi avrebbe vinto il torneo: Coric. Al di là dell’exploit del croato, Rafa in quella partita ha messo in mostra una versione di se stesso abbastanza contratta e fallosa. Arrivare a New York senza certezze, per quanto spesso nella sua carriera questo sia stato un feudo ricco di soddisfazioni, non lo pone come dominatore certo del torneo. Attenzione però 'all'effetto Australia': ovvero la consapevolezza che, seppur non al meglio, non essendoci Djokovic, questa può diventare una grande opportunità per il nuovo allungo nella corsa al record di titoli slam.

Nadal l'immortale! Rivivi la storica rimonta su Medvedev in 3'

Carlos Alcaraz. Il giovane fenomeno spagnolo però non è che abbia impressionato poi molto nella sua estate americana. All’esordio a Montreal si è trovato davanti la serata di grazia di Tommy Paul, che dopo avergli annullato match point l’ha di fatto subito estromesso dal torneo; Carlitos sembra insomma meno incontenibile rispetto alla scorsa primavera sulla terra battuta. Fuori dai principali nomi dei due che di fatto, su questa superficie, si sono giocati l’ultima finale slam in Australia, i bookmakers – termometro sempre attendibile – scelgono. Il giovane fenomeno spagnolo però non è che abbia impressionato poi molto nella sua estate americana. All’esordio a Montreal si è trovato davanti la serata di grazia di Tommy Paul, che dopo avergli annullato match point l’ha di fatto subito estromesso dal torneo; e contro Norrie a Cincinnati , in egual misura, lo stesso Alcaraz ha tutt’altro che giocato un tennis brillante. Da Wimbledon si è forse registrata un rallentamento in quel processo di crescita che era stato più che altro un’autentica esplosione. Il giovanesembra insomma meno incontenibile rispetto alla scorsa primavera sulla terra battuta.

Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie a Cincinnati Credit Foto Getty Images

Stefanos Tsitsipas. Dalla sconfitta al terzo turno con Kyrgios a Wimbledon il greco non si era più visto, prendendosi una bella pausa estiva per rimettere a posto anche qualche acciacco fisico. Il rientro a Montreal l’ha visto subito andare ko il 2 set contro Draper e la finale di Cincinnati, per quanto raggiunta battendo proprio Medvedev in semifinale, ha mostrato il solito concetto di fondo: Tsitsipas non dà mai la sensazione di assoluta solidità che serve per arrivare in fondo e vincere uno slam. Altro nome di potenziale, teorico, interessato alla vittoria finale è. Dalla sconfitta al terzo turno con Kyrgios a Wimbledon il greco non si era più visto, prendendosi una bella pausa estiva per rimettere a posto anche qualche acciacco fisico. Il rientro a Montreal l’ha visto subito andare ko il 2 set contro Draper e la finale di Cincinnati, per quanto raggiunta battendo proprio Medvedev in semifinale, ha mostrato il solito concetto di fondo: Tsitsipas non dà mai la sensazione di assoluta solidità che serve per arrivare in fondo e vincere uno slam. Il ko – netto – con Coric ci ha confermato ciò che sembra essere la solita storia, così ritraducibile: sì, può vincere, ma c’è un motivo se ancora non c’è riuscito.

E gli altri?

Una nota casa di bookmakers dà come quinto favorito, numeri alla mano, Nick Kyrgios. A 27 l’australiano ha finalmente imparato come si fa il tennista e la vittoria a Washington è parsa arrivare sull’onda lunga del mood di Wimbledon. A Montreal poi ha giocato un buon torneo, arrendendosi ai quarti con Hurkacz, ma è nel 6-3 6-2 subito a Cincinnati in 50 minuti esatti da Fritz che Kyrgios è sembrato tornare a fare un passo indietro. Difficile, onestamente ipotizzarlo nuovamente in finale in stile All England Club.

Fuori da questo coro, i due italiani: Sinner e Berrettini. Jannik ha convinto, ma fino a un certo punto. A Montreal la sconfitta con Carreno Busta è stata nettissima. Lo spagnolo non ha sbagliato una scelta e una palla in tutta la partita, ma Jannik ha faticato. A Cincinnati invece una questione diversa: con Auger-Aliassime l’altoatesino aveva la partita in pugno, ma ha sprecato un’infinità di occasioni e si è trovato alla fine con il cerino in mano. John McEnroe ci ha a vincere molteplici slam”. La realtà a oggi però è piuttosto amara dal punto di vista statistico: contro i Top5 Jannik è fin qui 1-13. Una sola vittoria, . Jannik ha convinto, ma fino a un certo punto. A Montreal la sconfitta con Carreno Busta è stata nettissima. Lo spagnolo non ha sbagliato una scelta e una palla in tutta la partita, ma Jannik ha faticato. A Cincinnati invece una questione diversa: con Auger-Aliassime l’altoatesino aveva la partita in pugno, ma ha sprecato un’infinità di occasioni e si è trovato alla fine con il cerino in mano.ci ha recentemente confermato come secondo lui Sinner sia destinato “”. La realtà a oggi però è piuttosto amara dal punto di vista statistico:. Una sola vittoria, in finale a Umago contro Alcaraz , e poi 13 sconfitte. E per vincere uno slam almeno un paio di Top5 alla fine bisogna batterli. Vedremo come andrà. Intanto, sempre citando McEnroe, la scelta Cahill è stata definita come “la migliore possibile”. Vedremo.

Matteo Berrettini invece, qui già semifinalista con Nadal nel suo primo exploit del 2019, è parso parecchio più indietro. La botta Wimbledon, anche psicologica, non è forse stata del tutto riassorbita. Matteo ha giocato due partite e le ha perse entrambe. Certo, gli avversari erano fastidiosi: Carreno a Montreal (che ha poi vinto il torneo) e Tiafoe a Cincinnati, per altro vincitore solo al tie-break del 3° set. Due dai quali si può perdere, ma il livello di fiducia con cui Berrettini si presenta a New York non è certo quello con cui a fine giugno si presentava a Wimbledon prima che il maledetto covid lo mettesse ko.

US OPEN, VINCITORE QUOTA Medvedev 3.00 Altro 4.50 Alcaraz 5.00 Nadal 5.50 Kyrgios 8.00 Sinner 15.00 Tsitsipas 15.00 Auger-Aliassime 21.00 Berrettini 21.00 Rublev 26.00 Shapovalov 41.00 Ruud 41.00 Hurkacz 51.00 Carreno 67.00 De Minaur 151.00

Insomma, chi per una ragione e chi per un altra, ogni potenziale protagonista di questo torneo, almeno alla vigilia, non si presenta ai blocchi di partenza con tutte le carte in regola per affermare "sono io l'uomo da battere". Ognuno ha i suoi guai e le sue incognite da risolvere e non è un caso, forse, che il secondo favorito alla vittoria finale dopo Medvedev, per il portale di bookmakers che abbiamo preso in considerazione, sia la voce ‘altro’ pagata 4 volte e mezzo la posta. Insomma, anche i professionisti del settore sono aperti per la prima volta a qualche sorpresa. Un’indicazione piuttosto emblematica su quanto sia aperto questo US Open maschile 2022: un’edizione che promette, insomma, di essere sorprendente.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

Abbonati a discovery+ scegliendo il pacchetto annuale Intrattenimento + Sport e partecipa al concorso. Potrai goderti tutto lo spettacolo dello US OPEN in streaming e vincere un viaggio a New York per due persone e due biglietti per assistere alla finale! Clicca qui!

Serena Williams scalda i motori: il suo allenamento verso gli US Open

US Open QUALI DAY 3, Seppi infinito! Ben 8 italiani al turno decisivo 4 ORE FA