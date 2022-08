Alexander Zverev, attuale n° 2 del mondo, non sarà agli US Open in programma dal 29 agosto a New York. Il tennista tedesco non ha ancora recuperato dall’infortunio ai legamenti della caviglia subito in semifinale contro Rafael Nadal al Roland Garros. Secondo la Bild, Zverev non si sente ancora del tutto in forma per rientrare nel circuito e tornerà nella fase a gironi di Coppa Davis, dal 13 al 18 settembre, nella sua città natale, ovvero Amburgo.

Il recupero

Zverev sperava di poter partecipare almeno ad uno dei 1000, Montreal o Cincinnati, in vista dell'ultimo Slam della stagione, ma le sue condizioni fisiche non gliel'hanno permesso. In questi giorni Sascha si sta allenando a Montecarlo come si può vedere sui suoi profili social.

