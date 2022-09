Tennis

US OPEN - Fognini magico: costringe Nadal al tergicristallo, poi chiude con la volée

US OPEN - Inizio di match davvero spettacolare per Fabio Fognini, che vince il primo set e nel secondo continua ad incantare, come nel caso di questo gran punto costruito con il rovescio. Nadal si deve inchinare.

00:00:43, un' ora fa