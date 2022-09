Tennis

US OPEN - Gasquet-Kecmanovic 6-4 6-2 4-6 6-4, gli highlights

US OPEN - Richard Gasquet si qualifica per il terzo turno, dove affronterà uno tra Rafa Nadal e Fabio Fognini. Il francese elimina la testa di serie numero 32 Miomir Kecmanovic in quattro set.

00:03:09, 21 ore fa