Tennis

US Open, i migliori colpi del Day-1: Gaston, Carreno Busta ed Edmund regalano spettacolo

US OPEN - L'ultimo torneo dello Slam ha preso il via a Flushing Meadows e non sono mancati i punti spettacolari e gli scambi da applausi ecco una rassegna delle migliori giocate della prima giornata di tennis.

00:02:24, un' ora fa