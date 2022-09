Tennis

US Open, Iga New York è tua! Rivivi la finale tra Swiatek e Jabeur in 200’’

US OPEN - Nella finale femminile di Flushing Meadow la polacca n° 1 del mondo batte 6-2 7-6 Ons Jabeur e diventa campionessa dello Slam newyorchese per la prima volta in carriera

