Tennis

US Open, Iga Swiatek apre la coppa e c'è un tiramisù

Bella sorpresa per Iga Swiatek alla conferenza stampa dopo la vittoria agli US Open: apre la coppa e trova dentro una porzione di tiramisù, il suo dolce preferito: "Grazie ragazzi, lo apprezzo molto, soprattutto perché non ho avuto il tempo di mangiare".

00:00:35, 17 minuti fa