Il tennis italiano sta vivendo un momento unico nella sua storia. Lo testimonia il dato degli azzurri che tra pochi giorni si imbarcheranno su un volo direzione New York per partecipare all'ultimo Slam della stagione, gli US Open: 31, ovvero 24 per il maschile, 7 per il femminile. Un record assoluto per un Major.

Gli azzurri

Jannik Sinner (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti (entrato tra le teste di serie grazie al primo successo in carriera ad Amburgo). In 19, invece, partiranno dalle qualificazioni. In ordine di ranking: Agamenone, Zeppieri, Cobolli, Cecchinato, Passaro, Magri, Nardi, Darderi, Pellegrino, Travaglia, Seppi, Arnaboldi, Bonadio, Maestrelli, Brancaccio, Vavassori, Arnaldi, Marcora e Moroni. I cinque italiani già sicuri di un posto nel tabellone principale sono fresco del titolo dell'Atp 250 di Umago ),(entrato tra le teste di serie grazie al primo successo in carriera ad Amburgo). In 19, invece, partiranno dalle qualificazioni. In ordine di ranking: Agamenone, Zeppieri, Cobolli, Cecchinato, Passaro, Magri, Nardi, Darderi, Pellegrino, Travaglia, Seppi, Arnaboldi, Bonadio, Maestrelli, Brancaccio, Vavassori, Arnaldi, Marcora e Moroni.

Le azzurre

Importante pattuglia azzurra anche nel torneo femminile: le italiane inserite nel main draw sono quattro, capeggiate da Martina Trevisan, n. 24 al mondo. In tabellone anche Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Nel tabellone cadetto proveranno invece a sbaragliare la concorrenza Sara Errani, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto.

