Tennis

US OPEN - Ivashka scende a rete, Musetti lo trafigge col passante di rovescio

US OPEN - Subito battaglia nella sfida tra Lorenzo Musetti e il bielorusso Ivashka. Quest'ultimo si porta avanti di un break in men che non si dica, ma l'azzurro risponde al fuoco e concretizza il controbreak anche grazie a questo splendido passante di rovescio.

00:00:29, un' ora fa