Tennis

US Open, Jannik Sinner archivia la pratica Nakashima: rivivi il match in 3'

US OPEN - Prova di carattere per Jannik Sinner che soffre per due set contro un ottimo Brandon Nakashima per poi dilagare: 3-6 6-4 6-1 6-2 per raggiungere gli ottavi di finale. Eccellente prestazione dell'americano che offre un livello di gioco stellare per due set, poi finisce la benzina. Premiata la costanza dell'azzurro che ora se la dovrà vedere con Ilya Ivashka.

00:03:10, un' ora fa