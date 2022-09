Tennis

US OPEN - Khachanov polemico a fine match: "Ah adesso mi applaudite?"

US OPEN - Karen Khachanov vince al quinto set una sfida da urlo contro Nick Kyrgios e si qualifica per le semifinali. Una partita dove la maggior parte del pubblico ha tifato per il suo avversario e il russo lo fa notare senza giri di parole nell'intervista riservata al vincitore.

00:02:19, 30 minuti fa