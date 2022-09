Tennis

US OPEN - Kyrgios è un martello al servizio! Game a zero in 50''

US OPEN - Nick Kyrgios è stato additato come il tennista con il miglior servizio del circuito e anche nella sfida con Khachanov dimostra il perchè. Nel quinto game del primo set, vince il suo turno di battuta a zero impiegando meno di un minuto per mettere a segno i quattro punti!

00:00:55, 07/09/2022 alle 01:42