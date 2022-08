Tennis

US Open, Legends Matches: Finale 1995 - Graf vs Seles

L'ennesimo capitolo di una delle rivalità più sentite degli anni '90. Steffi Graf si aggiudicherà la partita in 3 set dopo aver perso il secondo 0-6, definendola "la vittoria più grande che abbia mai realizzato". Fu il primo match in cui le due rivali si riaffrontarono dopo lo stop di Monica Seles in seguito all'aggressione avvenuta nel 1993 ad Amburgo.

