Tennis

US Open, Legends Matches: Finale 2012 - Azarenka vs Williams

15esimo Slam, 5° US Open. Serena Williams batte a New York la numero 1 al mondo Victoria Azarenka in 3 set ( 6-2 2-6 7-5). La tennista americana diventa la terza donna dopo Steffi Graf e la sorella Venus a vincere Wimbledon, la medaglia d'oro olimpica e gli US Open nello stesso anno.

00:28:35, 20/08/2019 alle 14:21