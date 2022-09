Ad

Il ruggito di Berrettini! Passante da favola che vale la vittoria

"Se fossi un bookmaker a quanto darei la mia vittoria? Non so come funzionano queste cose, lo giuro. Non mi darei per primo favorito, ma neanche ventesimo" - ha scherzato Berrettini, chiarendo come spesso e volentieri non è riuscito ad arrivare al 100% della condizione a questo torneo - "Spesso arrivo qui dopo periodi non facili. Anche nel 2019 venivo da un infortunio, avevo perso subito a Cincinnati, ma poi questo torneo mi stimola, mi tira fuori il meglio. Mi piace che New York capiti in questo periodo della stagione".

Dopo qualche secondo, preso per pesare al meglio le parole, Berrettini si è poi esposto sul "caso-Djokovic", spiegando il suo pensiero sull'esclusione del fenomeno serbo: "Grazie della domanda: comunque rispondo, rischio di essere attaccato da tutte le parti… Oggi è difficile pensare di impedire di giocare a qualcuno, però ci sono delle regole. Non sarebbe giusto esentare qualcuno solo perché è famoso: sono le basi della democrazia. Detto questo a me come a tutti spiace che non ci sia Novak, con lui sarebbe stato un torneo più bello».

In chiusura di intervista, l'azzurro ha poi confermato di aver intrapreso un percorso di studio dei meccanismi del sonno con Jacopo Vitale del Galeazzi” di Milano, per migliorare le proprie performance: "Aiuta, il problema è che magari a quell’ora devi giocare. Negli ultimi giorni ho provato a prendere il ritmo del match di primo turno, se devi giocare in notturna però ti sballa tutto. Sono studi interessanti, continuerò l’esperienza".

