Tennis

Us Open, Matteo Berrettini è ai quarti! Rivivi la battaglia con Davidovich Fokina in 3'

US OPEN - L'azzurro esce vincitore dalla maratona di quasi quattro ore contro il n° 39 del mondo Davidovich Fokina: 4-6 7-6(2) 6-3 3-6 6-2 il punteggio finale con lo spagnolo che ha subito un infortunio al ginocchio, sotto di un break, nel parziale decisivo. Matteo vola ai quarti per il secondo anno consecutivo a New York

00:03:14, 2 ore fa