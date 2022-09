Tennis

US Open, Matteo Berrettini: "Ho un mental coach da quando avevo 17 anni. Ruud? Non è solo terraiolo"

US OPEN - Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria al quinto set contro lo spagnolo Davidovich Fokina che gli ha aperto le porte ai quarti di finale, un match in cui la leva mentale in molti punti decisivi ha fatto la differenza. Al prossimo turno sfiderà il norvegese Casper Ruud

00:02:14, un' ora fa