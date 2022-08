Tennis

US Open - Murray vince la maratona! Smash corto per beffare Cerundolo

US OPEN - Esordio convincente per Andy Murray, che batte l'argentino Cerundolo in tre set ed accede al secondo turno. Lo scozzese vince anche questo scambio eterno, chiudendo con un bel colpo al volo uno scambio davvero duro.

00:01:07, un' ora fa