US Open - Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 6-2, gli highlights

US OPEN - Lorenzo Musetti non sbaglia e si guadagna il terzo turno a New York. L'azzurro supera in quattro set l'olandese Brouwer e ora sfiderà uno tra Hurkacz e Ivashka.

00:03:11, 29 minuti fa