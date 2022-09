Tennis

US OPEN - Musetti: "Ho investito sul veloce; in doppio contro Kyrgios sarà uno spettacolo"

US OPEN - Lorenzo Musetti intervistato in esclusiva da Eurosport dopo il successo con Brouwer: “Questa superficie non era il mio habitat naturale, ma so di poter giocare bene anche sul veloce e qui a New York mi piace spingere la palla. Nel doppio contro Kyrgios e Kokkinakis spero di farmi anche due risate, ma sono molto forti: Nick è un bravo ragazzo, dopo Wimbledon si sente una persona diversa"

00:03:38, 2 ore fa