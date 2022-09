Tennis

US Open - Nick Kyrgios a sorpresa: "Altri tre match e non dovrò più giocare a tennis"

US OPEN - "Se vincessi il torneo sarebbe difficile andare avanti con le stesse motivazioni, non so dire cosa potrebbe accadere...": parole sibilline quelle pronunciate da Nick Kyrgios dopo la roboante vittoria su Medvedev agli US Open.

00:00:32, un' ora fa