Tennis

US OPEN - Passante da fantascienza di Sinner! Alcaraz non può nulla

US OPEN - Grande equilibrio nel primo set tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma si vedono anche alcuni colpi degni di nota. Come questo passante in recupero dell'azzurro, che messo spalle al muro trafigge l'avversario con una magia simile a quella messa in mostra agli ottavi con Ivashka.

00:00:50, 44 minuti fa