Tennis

US Open - Ruud-Edmund 6-3 7-5 6-2, gli highlights

US OPEN - Comincia bene anche l'avventura di Casper Ruud a Flushing Meadows. Il norvegese si sbarazza del britannico Kyle Edmund col punteggio di 6-3 7-5 6-2 e accede al secondo turno a New York per il terzo anno di fila.

00:03:04, 34 minuti fa