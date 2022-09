Tennis

US OPEN - Sinner è ovunque! Difesa folle e passante, Alcaraz si inchina

US OPEN - Jannik Sinner vince il terzo set contro Alcaraz, controbreakkando l'avversario mentre questi serviva per il set. Tra i punti decisivi c'è questa perla difensiva, trasformata poi in un'azione d'attacco su cui lo spagnolo non può nulla.

00:00:43, 31 minuti fa