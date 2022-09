Tennis

US OPEN - Sinner, i quarti sono realtà! Rivivi il match con Ivashka in 191''

US OPEN - Jannik Sinner batte il bielorusso Ilya Ivashka e accede per la prima volta in carriera ai quarti di finale a New York. L'azzurro vince con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 in tre ore e 48 minuti di gioco. Riviviamo insieme il meglio di questa sfida.

00:03:11, un' ora fa