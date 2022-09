Tennis

US Open - Spettatrice beve due birre in mondovisione: nuovo show, come nel 2021! Ovazione del pubblico

US OPEN - Le "buone abitudini" non si perdono mai: ed ecco un nuovo show dagli spalti, con questa spettatrice che coglie l'occasione di avere le telecamere addosso per bere due birre in mondovisione. Così come fece nel 2021...

00:00:32, un' ora fa