Tennis

US Open - Swiatek-Jabeur: le migliori giocate di una finale indimenticabile

US OPEN - I migliori punti della finale femminile degli US Open 2022: Iga Swiatek e Ons Jabeur mostrano qui la loro classe nella finale per il titolo a New York. Ad animare i tifosi americani, i duelli a rete tra la polacca e la tunisina.

00:02:18, 9 minuti fa