i tennisti e le tenniste provenienti da Russia e Bielorussia potranno regolarmente giocare il torneo, in programma a Flushing Meadows a partire dal 29 agosto all'11 settembre. A comunicarlo martedì pomeriggio è stata la USTA (United States Tennis Association). Wimbledon resta quindi l'unico torneo ad aver bandito Medvedev, Rublev e i loro connazionali, una scelta che ha incontrato il completo dissenso da parte di ATP e WTA, che hanno privato i Championships londinesi dei punti per i rispettivi ranking

Chi può giocare

Tornerà, dunque, a giocare il campione in carica e numero uno del mondo Daniil Medvedev, il quale dovrà difendere il titolo conquistato a New York lo scorso anno e sempre tra gli uomini, anche, il numero 8 Andrej Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev e il bielorusso Ilya Ivashka. In campo femminile, invece, sono 11, tra cui la semifinalista della scorsa stagione Aryna Sabalenka (4 del ranking), Anastasia Pavlyuchenkova, Victoria Azarenka, Daria Kasaktina.

Il comunicato della USTA

“Ci rendiamo conto che ogni organizzazione ha a che fare con diverse circostanze che influenzano le proprie decisioni. Basandoci sulla nostra situazione, permetteremo a tutti i giocatori eleggibili di competere nel torneo, senza nessun riferimento alla nazionalità. Gli atleti russi e bielorussi gareggeranno normalmente sotto bandiera neutra, come accaduto nei tornei delle scorse settimane e al Roland Garros".

