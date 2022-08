Tennis

Tennis, Us Open 2022 - Si ferma anche Maria Sakkari, passa la cinese Wang: gli Highlights

US OPEN 2022 - Dopo la caduta della campionessa in carica Raducanu, saluta subito il torneo anche la testa di serie n°3 Maria Sakkari: passa la cinese Wang in rimonta, 3-6 7-5 7-5 il punteggio che vale alla 21enne asiatica il 3° turno.

