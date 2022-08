Tennis

Tennis, US Open 2022 - Serena Williams c'è! Vittoria in due set contro Kovinic, gli Highlights

US OPEN - Serena Williams vince all'esordio in quello che è l'ultimo torneo di una leggendaria carriera, superando la montenegrina Kovinic con un doppio 6-3. Al prossimo turno sfiderà l'estone Kontaveit. Rivivi i migliori momenti del US Open attraverso gli highlights dei match

00:03:16, 33 minuti fa