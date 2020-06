UTS - Ultimate Tennis Showdown è il torneo esibizione il cui ambizioso progetto è rivoluzionare il futuro del tennis. In diretta su Eurosport Berrettini, Tsitsipas, Goffin, Auger-Alissime e altri ancora si sfidano provando a riscrivere le regole del tennis. L'ideatore, Patrick Mouratoglou: "Quello che vogliamo fare è scuotere l’ambiente per trovare la formula giusta per il futuro"

Il tennis professionistico al momento resta un prodotto fermo, ma nel weekend in qualche modo si prova a ripartire. Novak Djokovic con la sua fondazione lo fa dai Balcani con l’Adria Cup 2020, mentre da Nizza e da Patrick Mouratoglou arriva il progetto più ambizioso: UTS – Ultimate Tennis Showdown.

Un torneo esibizione dal campo di partecipazione ad alto livello, ma soprattutto dalla formula tennistica completamente rivoluzionaria. Il campo dei partecipanti è certamente di spessore: Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, David Goffin, Felix Auger-Aliassime, Dustin Brown, Alexei Popyrin, Benoit Paire, Richard Gasquet e Lucas Pouille. Dieci tennisti – atteso a breve l’ultimo partecipante – che si sfideranno lungo vari weekend da qui alle prossime settimane. Fin qui però nulla di particolarmente nuovo. La rivoluzione, infatti, è nel concetto e nel regolamento.

Il regolamento

L’UTS infatti non seguirà le comuni regole del tennis, ma quelle riscritte per provare a rivoluzionare e ‘svecchiare’ – secondo Mouratouglou – la disciplina. Partiamo dal punteggio: la sfida diventa un format cumulativo dove il punteggio viene regolato dal tempo. Quattro quarti da 12 minuti l’uno interrotti da 2 minuti a ogni cambio campo. Il totale è sempre di 58 minuti. Vince, chiaramente, chi accumula più punti.

Ma non solo. All’interno saranno previste delle regole ‘ad handicap’, denominate UTS cards, in grado di rendere i match, in teoria, sempre in equilibrio.

Ma non è finita qui. Come in NBA ai coach saranno concessi 4 timeout per partita, chiamabili in tempo reale come nel basket e quindi in grado di bloccare il classico andamento tennistico come fin qui come l’abbiamo conosciuto.

E poi ancora la promessa di una “condotta più leggera”, che vuole levare il tennis da quella standardizzazione di comportamento prevista dai regolamenti attuali e lasciare più liberi i giocatori di andare fuori dagli schemi.

Una rivoluzione

Di fatto si tratta del completo stravolgimento della disciplina come fin qui l’abbiamo conosciuta. Un concetto molto caro all’ideatore Patrick Mouratoglou che si è così espresso:

"Il tennis sta sopravvivendo solo grazie agli appassionati che si sono avvicinati a questo sport negli Anni ’70 e ’80. L’età media dei tifosi è di 61 anni, il nostro futuro è tutt’altro che roseo. Il tennis è sempre lo stesso da 40 anni a questa parte e durante questo periodo il mondo invece è cambiato tantissimo. I giocatori che abbiamo a disposizione non osano esprimere le loro personalità in campo per colpa del codice di comportamento. Standardizzando i comportamenti in campo si uccidono le emozioni. Voglio vedere emozioni autentiche in campo. Non dico di avere il prodotto perfetto, ma con UTS quello che vogliamo fare è scuotere l’ambiente per trovare la formula giusta per il futuro. Ci saranno cose che funzioneranno ed altre che non funzioneranno e che quindi cambieremo. Abbiamo bisogno dell’input di tutti, per il bene del tennis e per il suo avvenire”.

La programmazione: UTS in diretta su Eurosport

I primi due weekend della Ultimate Tennis Showdown saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player. Si parte sabato 13 giugno dalle ore 17:00 con il commento di Dario Puppo. Poi sempre in diretta domenica 14 giugno ancora su Eurosport 1 dalle ore 17:15.

Stesso palinsesto per il weekend successivo, 20 e 21 giugno: in diretta su Eurosport 1 sabato 20 e domenica 21 giugno dalle 17:15. Tutto il torneo, ovviamente disponibile anche su Eurosport Player.

